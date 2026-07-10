Nyt reagoivat Jokerien kannattajat – syyttävät seurajohtoa ahneudesta

– Meille Jokerit ei ole tuote, viihdetapahtuma tai tilikauden tulos. Siksi seuraamme seuran nykyistä suuntaa syvästi pettyneinä. Toimiston ahneus on saavuttanut pisteen, jota emme voi ymmärtää. Kulttuurimme ei ole kaupan, yhdistys kertoo sosiaalisen median julkaisussaan.

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– Varoitimme vieraskannattajien mahdollisesta boikotista ja sanoimme suoraan, että jos Jokerit aloittaa tällaisen hintapolitiikan, me maksamme siitä vastaavasti omissa vieraspeleissämme.

– Toimiston väki haluaa selvästi enemmän NHL-muovia ja kalliita lippuja ”derbytunnelmalla”, mutta ketkä sen tunnelman tekevät? Ei sitä osteta valoilla tai äänentoistolla. Sen teemme me, ja sen tekee vastapuolen pääty, ryhmä muistuttaa.