Myös Jokerien kannattajaosasto aikoo jättäytyä pois seuran järjestämästä paikallisottelusta vastalauseena korkeille lippuhinnoille.
Torstaina HIFK:n kannattajaryhmät ilmoittivat boikotoivansa kaikkia tulevalla kaudella Jokereiden isännöimiä SM-liigan paikallisotteluita.
Syynä naapuriseuran kannattajien boikotille olivat pienet lippukiintiöt, joita Jokerit HIFK-kannattajille tarjosivat.
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Nyt Jokerien kannattajien aktiivisin ryhmä Eteläpääty 2006 ilmoittaa, ettei sekään aio osallistua seuransa Veikkaus-areenassa isännöimään tapahtumaan.
Jokerit avasi perjantaina rajatun ennakkomyynnin lokakuun 8. päivän kotiotteluunsa. Seura on nostanut ensimmäistä kertaa 12 vuoteen pelattavan paikallisottelun lippujen hinnat alakatsomojen sivuilta 149–189 euroon. Päätypaikoille pääsee 75 eurolla.
Tämän lisäksi Eteläpääty 2006 pitää myös HIFK-kannattajille tarjottua 200 lipun kiintiötä ”naurettavana vitsinä”.
– Meille Jokerit ei ole tuote, viihdetapahtuma tai tilikauden tulos. Siksi seuraamme seuran nykyistä suuntaa syvästi pettyneinä. Toimiston ahneus on saavuttanut pisteen, jota emme voi ymmärtää. Kulttuurimme ei ole kaupan, yhdistys kertoo sosiaalisen median julkaisussaan.
Kyseinen kannattajaryhmä on vastannut Jokerien katsomoon levitettävistä tifoista. Eteläpääty 2006 kertoo varoittaneensa Jokerien seurajohtoa jo kesäkuun puolivälissä pidetyssä tapaamisessa tulevan paikallistaiston lässähtämisestä ennen aikojaan.