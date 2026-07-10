Näyttelijä Joanna Pettet on kuollut 83-vuotiaana.
Näyttelijä Joanna Pettet on kuollut. Pettet menehtyi 83-vuotiaana sairaalassa Kaliforniassa.
Pettet muistetaan parhaiten roolistaan vuonna 1967 ilmestyneessä, satiirisessa Casino Royale -elokuvassa.
Joanna Pettet Thriller-sarjassa./All Over Press
Hänet on nähty myös elokuvissa Ryhmä, Blue - hiljainen taistelija, Kenraalien yö sekä Ryöstö yöpikajunassa.
Vuonna 1969 Pettet lounasti näyttelijä Sharon Taten luona vain tunteja ennen kuin Charles Mansonin kulttiryhmä hyökkäsi asuntoon ja murhasi Taten sekä kolme muuta henkilöä.
Tapahtuma nähtiin vuoden 2019 Once Upon a Time...In Hollywood -elokuvassa, jossa Pettetiä näytteli Rumer Willis.
Pettet Ryöstö yöpikajunassa -elokuvassa./All Over Press