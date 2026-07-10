Poliisi pyytää havaintoja kesäkuussa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta.
Länsi-Uudenmaan poliisi kaipaa havaintoja sunnuntaina 28. kesäkuuta tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta Espoon Westendissä.
Poliisin tietojen mukaan pyöräilijä oli polkemassa Hietaniementiellä kohti Westendintietä ajoradalla, kun takaa tuli auto, joka osui pyöräilijään.
Autoa kuljettanut henkilö pysähtyi hetkeksi, mutta poistui paikalta nousematta autosta.
Pyöräilijä kaatui ja sai vammoja. Polisi kertoo, että tämänhetkisten tietojen mukaan vammat eivät ole hengenvaarallisia.
Poliisin mukaan tapahtumalla on silminnäkijöitä. Neliovisen auton merkistä tai mallista ei ole tietoa, mutta poliisi kertoo sen olevan musta.
Poliisi pyytää tapahtumasta jotain tietäviä lähettämään vihjeitä osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi, tai numeroon 0295 438 488