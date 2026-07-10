Uudella kalustolla ja koulutuksella pyritään vastaamaan kasvavaan drooniuhkaan kustannustehokkaasti.
Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadrooneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti.
Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat Puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna.
Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit.
Muutosten tarkoitus on auttaa Puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan drooniuhkaan.