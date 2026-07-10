Kaksinkertainen Suomen mestari Casimir Jürgens vaihtaa Pelicansin paidasta Ässiin jääkiekon SM-liigassa.

Porin Ässät on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen puolustaja Casimir Jürgensin, 31, kanssa.

Viime kaudella Jürgens kiekkoili Pelicansin kapteenina 50 runkosarjapeliä tehoilla 1+6=7. Hän on pelannut SM-liigaa myös TPS ja Tapparassa, jossa hän saavutti kaksi mestaruutta vuosina 2022–2023.

– Casimir Jürgens on luotettava ja kokenut puolustaja, jonka vahvuudet puolustus- ja kamppailupelissä ovat arvokkaita joukkueellemme. Hän on tuo meille johtajuutta ja kokemusta voittamisesta, Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi tiedotteessa.

Ässät sijoittui viime kaudella runkosarjassa kahdeksanneksi ja putosi puolivälierissä SaiPan käsittelyssä.