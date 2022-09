Nils kuvasi Turussa "kolibrin", joka osoittautuikin joksikin muuksi – katso videolta, millainen otus on

Kolibrin näköinen perhonen on isopäiväkiitäjä

Tänä vuonna niitä on havaittu Suomessa poikkeuksellisen paljon.

Perinteisesti laji on ollut Suomessa harvinainen, mutta ilmaston lämpenemisen myötä niitä on alkanut näkyä yhä enemmän. Laji ei kuitenkaan vielä talvehdi Suomessa.

– On olemassa yksi havainto siitä, että se olisi onnistunut talvehtimaan Suomessa ilmanvaihtohormissa, mutta käytännössä laji on eteläisempi. Niitä elää Aasiassa, Euroopassa ja Afrikassa.

Nuoret perhoset jo supisuomalaisia yksilöitä

Vaikka isopäiväkiitäjä ei Suomessa siis ainakaan vielä talvehdi, niiden talvehtimispaikat ovat yhä pohjoisempana ja matka Suomeen on entistä lyhyempi.

Tämän sukupolvi, jonka edustajia Suomessa on tänä kesänä runsain määrin lennellyt, on Kaitilan arvion mukaan alun alkaen jo kuoriutunut Suomessa.

Havununna voi aiheuttaa tulevaisuudessa suurta harmia

Tällainen on esimerkiksi Keski-Euroopassa tunnettu havupuiden tuholainen havununna. Sitä on esiintynyt Suomessa Kaitilan mukaan jo noin 100 vuotta, mutta se on runsastunut merkittävästi 2000-luvulla.