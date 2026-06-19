Asiantuntijat kertovat miksi tutut kalalajit saattavat olla erikoisen värisiä. Tästä jutusta selviää myös, voiko erikoisen väristä kalaa syödä.

MTV uutiset kertoi äänekoskelaisesta 18-vuotiaasta Iivarista, joka oli saanut virvelillään kultaisen ja harvinaisen suurikokoisen ahvenen Kuhnamo-järvestä.

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Jyväskylän yliopiston akvaattisten ympäristötieteiden professori Anna Kuparinen sekä Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Jari Raitaniemi kertovat, että kyse ei ole kovin harvinaisesta ilmiöstä.

Molemmat toteavat, että kalojen väritykseen vaikuttaa moni seikka, kuten suojaväri, tai geneettinen mutaatio.

"Kalat ovat hyvin kekseliäitä"

Kuparinen kertoo, että samalta suunnalta on löydetty kultaista haukea.

– Viitasaaren suunnalla on järvi, jossa on kultaista haukea, jota on ihmetelty. Yksi syy on se, että vedet ovat tummuneet ojittamisen ja turpeennoston myötä. Kalat ovat kyllä hyvin kekseliäitä muuttamaan suojaväriä.

Kuparisen mukaan esimerkiksi sisävesien hauet ovat keltavihreitä, kun taas itämerenhauet ovat sinertävän vihreitä.

– Se ei ole geneettistä vaan ihan ympäristöön sopeutumista ja se on suojaväri.

Kyseisestä Kuhnamon kulta-ahvenesta Kuparinen toteaa, että syy voi kyllä olla geneettinen mutaatio.

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Tavallinen ahven näyttää tältä.

"Pigmenttihäiriö ja mutaatio"

Myös Luken Raitaniemi kertoo, että on nähnyt hyvin samannäköisiä kaloja. Hänen mukaansa kyseessä on pigmenttihäiriö ja mutaatio, joista heillekin ilmoitellaan aika ajoin.

– Jos tuo olisi suojaväri, niin ei kovin hyvä suojaväri siinä tapauksessa. Toki syvässä vedessä nuo punaiset sävyt häviävät näkyvistä, hän nauraa.

Iivarin lähettämän kuvan ahvenella ei ole normaaleja vihreitä sävyjä vaan yksilöllä on hyvin voimakkaat oranssit ja punaiset värit.

– Kultamuotoja ja mutaatioita on hyvin monissa kalalajeissa. On kultasäyneitä, kultakarppeja ja mitä milloinkin. Aika ajoin löytyy erikoisempia värimuotoja.

Mikäli omaan pyydykseen sattuu jäämään poikkeavan näköinen kala, molemmat vinkkaavat ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin, kuten yliopistoihin tai Luonnonvarakeskukseen.

Voiko erikoisen väristä kalaa syödä?

Raitaniemi muistuttaa, että kaloja on myös jalostettu erivärisiksi, ja kertoo esimerkiksi kirjolohen.

– Kullanvärisiä kirjolohiakin on joskus viljelty ja niitä myytiin ihan syötäväksi. Se oli vain poikkeava värimuoto ja lisätty vähän muotoa niihin.

Molemmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että erikoisen näköistä tai kokoista kalaa on turvallista syödä.

– Ihan hyvin voi, Raitaniemi tokaisee.