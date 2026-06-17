Euroopassa vähentynyt lintu pesi ensimmäistä kertaa Suomessa.
Amerikkalainen luontomatkailija teki viime perjantaina poikkeuksellisen havainnon Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella, kertoo Birdlife Suomi.
Matkailijan kuvaamansa lintu määritettiin töyhtökiuruksi, joka ei ole tiettävästi pesinyt Suomessa ennen tätä.
Havainto sai nopeasti jatkoa, kun paikalle saapuneet lintuharrastajat löysivät kaksi aikuista töyhtökiurua ja kolme poikasta, joita emot ruokkivat.
Monet Suomeen aiemmin harhautuneet töyhtökiurut ovat viihtyneet löytöpaikallaan kuukausikaupalla. Tänä vuonna laji on bongattu Espoossa ja Utsjoella.
– Pesintä Muhoksella on yllättävä, sillä töyhtökiuru on vähentynyt Euroopassa, kertoo BirdLife Suomen viestintäasiantuntija Jukka Hintikka tiedotteessa.
Töyhtökiuru on hieman kotimaista kiurua suurempi, ja sen nokka on pidempi ja kaarevampi kuin kiurulla.
Myös kotimaisella kiurulla on pieni töyhtö, mutta töyhtökiurulla se on merkittävästi pidempi ja korkeampi. Lajien äänet ovat myös erilaiset.