Albiino-orava ilmestyi juhannuspäivänä jämsäläistalon pihalle.

Jämsäläinen Tarja Lankinen otti puolisonsa kanssa vikkelästi kameran esille, kun pihaan tuli kolme oravakaverusta juhannuksena. Yksi niistä oli täysin valkoinen.

– En ole koskaan edes ajatellut, että orava voisi olla valkoinen. Meillä on pihassa kaksi koivua, ja siinä ne temmelsi. Yksi oli harmaa, yksi ruskea ja sitten tämä valkoinen. Minusta näytti, että se olisi ollut perhe, ja valkoinen tämän kesän poikasia, Lankinen kertoo.

Tarja haki nopeasti sisältä pähkinöitä, joita oravat poimivat innostuneesti. Pihan linnut eivät niinkään innostuneet.

– Puissa on kaksi linnunpönttöä, ja oravat menivät linnunpönttöjen päällekin juoksentelemaan. Linnuthan ei siitä tykänneet ja kävivät nokkimassa oravia päälakeen, Lankinen kertoo.

Hyvin harvinainen poikkeus

Lankisen pihaan tullut orava näyttäisi olevan harvinainen albiino-orava punaisine silmineen.

Kaverukset olivat selvästi läheisiä toisilleen.

Suomen luonto kertoo, että albiino-oravia on korkeintaan yksi kymmenestätuhannesta. BBC:n mukaan albiinoja olisi oravista vain yksi sadastatuhannesta.