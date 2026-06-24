Viime talven pitkä pakkasjakso oli kohtalokas monille Suomessa talvehtiville linnuille. Juuri päättyneissä lintulaskennoissa havaittiin, että monen kylmälle herkän lintulajin yksilömäärät ovat romahtaneet verrattuna vuoden takaiseen.
Jos tuntuu siltä, että linnunlaulua on kuulunut aiempaa vähemmän, havainto on oikea.
Monien Suomessa talvehtivien lintujen määrä on vähentynyt selvästi viime vuodesta. Syy löytyy viime talvesta.
– Talvella oli varsin kylmä pakkasjakso. Se kesti kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti etelää myöten. Se on ollut monille lajeille kuolontalvi, eikä pelkästään Suomessa vaan eteläistä Fennoskandiaa myöten, toteaa yli-intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Luomus).
Hippiäinen on kylmälle herkkä laji. Kuva: Aleksi LehikoinenAleksi Lehikoinen
Kylmälle herkät lajit kärsivät
Eniten kärsivät kylmälle herkät lajit kuten peukaloinen ja pyrstötiainen, hippiäinen ja puukiipijä, joiden määrät putosivat noin 50 prosentilla edellisvuodesta.
– Nämä pienet lajit talvehtivat täällä levinneisyysalueensa pohjoisrajalla ja ovat kylmälle alttiimpia. Niillä on hankaluuksia löytää kovilla pakkasilla riittävästi ruokaa, sanoo Lehikoinen.
Myös mustarastaiden, räkättirastaiden, tali- ja sinitiaisten määrät ovat vähentyneet.
Hyvä uutinen on se, että kannat todennäköisesti toipuvat muutamassa vuodessa, jos pesinnät onnistuvat hyvin.
Västäräkkien määrä on vähentynyt jo pitkään. Kuva: Esa KurkikangasMTV
Monilla lajeilla alamäki jatkunut pitkään
Joillakin lajeilla kuten kuovilla, västäräkillä, ruokokerttusella ja pajusirkulla alamäki on jatkunut jo pitkään eikä parannusta ole näköpiirissä.
– Tämä johtuu pääasiassa siitä, että ihmisen maankäyttö aiheuttaa niin meillä Suomessa kuin ulkomaillakin ongelmia talvehtimis- ja pesimäalueilla. Näiden lajien osalta tilanteen paraneminen vaatisi merkittäviä muutoksia meidän maankäyttöön mukaan lukien metsätalous, maatalous, suojelualueverkosto ja elinympäristöjen ennallistaminen, luettelee Lehikoinen.
Tikli kuuluu ilmastonmuutoksesta hyötyviin lajeihin. Kuva: Esa KurkikangasMTV
Voittajalajeilla menee hyvin
Kaikilla linnuilla ei sentään mene huonosti. Menestyjiä ovat muun muassa kurjet, sepelkyyhkyt, mustapääkertut ja tiklit.
– Ensisijaisesti Suomessa menestyvät ilmastonmuutoksen niin sanotut voittajat. Tällaiset lajit ovat eteläisiä lajeja, jotka hyötyvät ilmaston lämpenemisestä. Ne levittäytyvät kohti pohjoista, laajentavat levinneisyysaluettaan ja runsastuvat, selittää Lehikoinen.
Tiedot perustuvat valtakunnallisiin pesimälintujen laskentoihin yli 250 kohteelta.