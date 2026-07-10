Rantasalmen ja Savonlinnan K-Marketeissa tapahtui eilen torstaina ryöstön yritys ja ryöstö noin puolentoista tunnin välein. Poliisi pyytää yleisöhavaintoja.
Rantasalmen K-Marketissa tapahtui ryöstön yritys torstaina iltapäivällä. Noin puolitoista tuntia myöhemmin Savonlinnan Hernemäen K-Marketissa tapahtui ryöstö.
Poliisi selvittää tapausten mahdollista yhteyttä toisiinsa.
Rantasalmen K-Marketissa kaupan työntekijä kohtasi myymälässä miehen, joka vaati rahaa väkivallalla uhaten. Savonlinnan Hernemäen K-Marketissa tapahtui vastaavanlainen teko, jota poliisi tutkii ryöstönä.
Tapahtumien tekotapaa tai mahdollista tekovälinettä poliisi ei tässä vaiheessa tutkintaa kommentoi.
Tapahtumissa on havaittu yhtäläisyyksiä, minkä vuoksi poliisi selvittää tapausten mahdollista yhteyttä toisiinsa.
Epäillyllä tummat vaatteet ja aurinkolasit
Poliisi pyytää havaintoja tummiin vaatteisiin ja aurinkolaseihin pukeutuneesta miehestä.
Havaintoja pyydetään Rantasalmelta torstailta 9. heinäkuuta kello 17–17.30 sekä Savonlinnasta kello 18.15 ja 19 väliseltä ajalta.
Havainnot ja muut tapauksiin liittyvät tiedot voi toimittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.