Luokanopettajana työskentelevä nainen vangittiin epäiltynä lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta.
Uudellamaalla luokanopettajana työskentelevä nelikymppinen nainen on vangittu epäiltynä lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi naisen eilen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan epäillyn rikoksen tekoaika ulottuu kesäkuusta 2024 tämän vuoden heinäkuuhun.
STT ei ole tavoittanut asian tutkinnanjohtajaa kommentoimaan tapausta.
Rikosepäilystä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.