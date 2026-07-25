Erektio voi olla merkki kiihottumisesta, mutta ei suinkaan aina.

Miestyypillisessä kehossa peniksen erektiota pidetään merkkinä kiihottumisesta, mutta todellisuudessa erektiosta ei voi päätellä kiihottumisen tilaa.

– Kyseessä voi olla myös refleksireaktio, joka syntyy esimerkiksi hankauksesta, puristuksesta, kosketuksesta tai värinästä, eikä siihen välttämättä liity mitään seksuaalista, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen kertoo.

Pesonen huomauttaa, että on tärkeä muistaa, ettei erektio liity välttämättä millään tavalla kiihottumiseen, sillä on esimerkiksi kovin yleistä, että seksuaaliväkivaltatilanteeseen joutunut uhri saa tilanteessa erektion.

– Se on sangen tavanomaista, vaikka tilanteeseen ei liity mitään seksuaalista, vaan se on väkivaltaa.

– Tilanne on todella ristiriitainen uhrille, koska kyse ei nimenomaan ole seksistä vaan väkivallasta ja erektio ilmentää meille monesti seksuaalista toimintaa, Pesonen kertoo.

Asian ytimessä.doc: Mul on iso

Poikkeuksellisen avoimessa dokumentissa suomalaismiehet kertovat elämästään ison peniksen kanssa. Seksivaikeuksia, sopimattomia kondomeja ja vaatteita, häpeää ja pelkoa kiusaamisesta.

Dokumentaristi Jere Silfstén uppoutuu aiheeseen, josta usein vitsaillaan, mutta johon liittyy monia ihmissuhteisiin ja arkeen vaikuttavia haittoja.