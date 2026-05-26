Leijonien MM-turnauksen ensimmäinen huippuvastustaja Sveitsi shokeerasi erityisesti jäätävän avausvitosen aikana. Puolivälierän alla Suomen peli jätti kysymysmerkkejä, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Zürichistä.

Suomi–Sveitsi 2–4 (0–2, 2–0, 0–2)

3.59 kellossa, taululla 2–0 ja Swiss Life -areena täysin euforiassa. Leijonat antoi – tai joutui antamaan – tositestin hypätä syliin karmealla tavalla. Tästäkö joukkue vielä toipuisi?

Jääkiekko on paljon muutakin kuin keskialueen sumputtamista. Tiistai-illan psykologinen asetelma vyöryi Leijonien niskaan hirvittävällä voimalla, kun Sveitsi tuli energiat tapissa ja latoi ensimmäiseen viiteen minuuttiin kaksi maalia ja luulot pois. Suomi tärisi ja ylipelasi molemmissa takaiskuissa. Jähmetys.

Lähes olympianipullaan vetävä Sveitsi hyökkäsi kiimalla, mutta myös totaalisen infernaalinen kotiyleisön pauhu tuntui vaikuttavan Suomeen lamaannuttavasti. Leijonien pelinavaaminen oli hidasta ja tilannenopeus ei yksinkertaisesti riittänyt raivosylintereillä painanutta isäntää vastaan. Surkeatasoisten vastustajien alkusarja näkyi armottomasti Suomen tekemisessä.

Kun toisella puolen kaukaloa oli nyt ensimmäistä kertaa joukkue, jolle MM-kulta on realismia, alkoivat Suomen pelaajien paineen alla tekemät yksilövirheetkin erottua. Etenkin puolustaja Mikko Lehtosen suorittamisessa näkyi jännitys. Räikein avauserän tilanne sattui, kun Lehtonen arvioi avauserässä kiekon vauhdin täysin väärin ja pakitteli Sveitsille ilmaisen ylivoimahyökkäyksen.

...Kolmisenkymmentä peliminuuttia myöhemmin: 35.18 kellossa, taululla 2–2 ja Swiss Life -areenassa täysin hiljaista.

Opportunistilla voi olla kiekkokaukalossa parhaimmillaan erittäin mukavaa. Leijonat puolusti ja tahkosi (erittäin toimivaa) alivoimaa toisen erän ensimmäisen puolikkaan. Varsinaista takaa-ajoa tai asetelmien tasoittumista ei isossa kuvassa meinannut näkyä millään.

