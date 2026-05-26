Venäjällä muutettiin mittaustapaa.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannatus on jälleen kääntynyt nousuun.
Kannatusmuutos tosin saattaa johtua siitä, että Venäjän valtion omistama VTsIOM-tutkimuslaitos vaihtoi mittaustapaansa.
Siinä missä aiemmin tuloksia kerättiin pelkillä puhelinhaastatteluilla, nyt mukaan otettiin myös ovelta ovelle -kyselyt.
Jälkimmäinen tapa on perinteisesti tuottanut Kremlille parempia lukuja, kertoo ajatushautomo New Eurasian Strategies Centre. Kotona virka-aikana olevat ihmiset suhtautuvat tyypillisesti myötämielisemmin Venäjän hallintoon.
Uusimmat luvut näyttävät vahvistavan aiempia kokemuksia.
Lue myös: Venäläisvaikuttajan vetoomus Putinille leviää: "On asioita, joita et tiedä"
Helmi–huhtikuussa Putiniin tyytyväisten määrä putosi 74 prosentista 65,6 prosenttiin. Luottamus presidenttiin puolestaan tipahti 78 prosentista 71 prosenttiin. Molemmat luvut olivat heikoimmat sitten helmikuun 2022, jolloin Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan.
Toukokuun puolivälissä Putin sai jälleen vähintään näennäisesti hyviä uutisia. Kannatus nimittäin nousi 1,2 ja luottamus 1,1 prosenttiyksikköä.