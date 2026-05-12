Ukraina on kiistänyt väitteet Donbasin luovutukseen suostumisesta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin ex-tiedottaja Julia Mendel väittää Ukrainan olleen valmis luopumaan Donbasin alueessa alkuvuoden 2022 rauhanneuvotteluissa.

Ukrainan presidentinkanslia on jyrkästi kiistänyt Zelenskyin ex-tiedottajan väitteet. Presidentinkanslian mukaan Mendel on "menettänyt todellisuudentajunsa".

Venäjä ja Ukraina neuvottelivat rauhasta keväällä 2022 Istanbulissa. Mendelin mukaan Ukraina oli tuolloin valmis hyväksymään liki kaikki Venäjän ehdot.

Venäläisjoukot miehittivät sodan alussa huomattavasti nykyistä suurempia alueita ja esimerkiksi pääkaupunki Kiovasta taisteltiin viikkoja.

– Olen puhunut Ukrainan edustajien kanssa. He kertoivat minulle yksityiskohtaisesti suostuneensa kaikkeen. Lisäksi, ja tämä on tärkeää, he sanoivat Zelenskyin henkilökohtaisesti suostuneen Donbasin luovuttamiseen, Mendel sanoi.

Mendel antoi kommenttinsa amerikkalaistoimittaja Tucker Carlsonin podcastissa. Hän ei tarjonnut todisteita väitteidensä tueksi, asiasta kirjoittava ukrainalaismedia Kyiv Post