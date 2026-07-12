Ukrainan hallitusta muovataan uusiksi.

Ukrainan pääministeri Julija Svyrydenko jättää tehtävänsä.

Svyrydenko on toiminut pääministerinä noin vuoden ajan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä, että hän oli itse esittänyt pääministerin siirtymistä uusiin tehtäviin keskusteltuaan asiasta tämän kanssa.

Zelenskyin mukaan Ukraina on muuttamassa poliittista strategiaansa ja hallitukseen tarvitaan muutoksia, jotta päivittyneen strategian täytäntöönpano voidaan varmistaa.

– Olen kiitollinen Julijalle hänen selkeästä, vakaasta ja tehokkaasta työstään pääministerinä, vuosien tuotteliaasta palveluksesta Ukrainan tiimissä, ja olen tarjonnut hänelle tilaisuutta johtaa uutta ja tärkeää suhdekokonaisuutta avainkumppanin kanssa, Zelenskyi kirjoittaa.

Zelenskyi ei tarkentanut viestissään, mikä Svyrydenkon uusi tehtävä tulisi olemaan tai kenestä tulisi hänen seuraajansa.

Opposition kansanedustaja Jaroslav Železnjak arvioi Reutersin mukaan, että Svyrydenko siirtyisi todennäköisesti Yhdysvaltain-suurlähettilään tehtävään.

Volodymyr Zelenskyi ja Julija Svyrydenko pommitetun luolaluostarin edessä Kiovassa kesäkuussa 2026.