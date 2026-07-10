Maanpuolustusvaikuttaja Ville Sormunen pääsi tapaamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zeleskyiä Turkin Ankarassa.

Maanpuolustusvaikuttaja Ville Sormunen vieraili äskettäin Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa.

Sormunen pääsi juttelemaan Ankarassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Harvoin menee sormi suuhun, mutta hänen kanssaan vähän meni, Sormunen kertoo tapaamisesta Huomenta Suomessa.

– Zelenskyi on äärettömän mukava ja lämmin kaveri. Hänen englantinsa on parantunut valtavasti. Hän puhuu pitkästi ja filosofisesti, Sormunen jatkaa.

Volodymyr Zelenskyi jutteli Naton huippukokouksessa myös suomalaisten somevaikuttajien kanssa./All Over Press

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Sormunen on yhdessä Wille Koskenvesan kanssa Mighty Finland -somekollektiivin perustaja. Kollektiiviin kuuluu reserviläisiä, ja se keskittyy maanpuolustusaiheisiin muun muassa blogin ja podcastin voimin.