Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Hmaran. Zelenskyi kertoi asiasta Facebookissa.
Zelenskyin mukaan Hmaralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista.
Ukrainan edellinen puolustusministeri Myhailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskyin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta.
Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa.