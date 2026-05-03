Ruokavirasto tutki kypsennettyjen ruokien ravintoarvoja.

Ruokavirasto on jälleen tutkinut useiden eri ruoka-aineiden tarkempia ravintoarvoja ja päivittänyt tulokset Fineliin.

Fineli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki, jonne Ruokaviraston kemian laboratorio tuottaa vuosittain satoja analysoituja tuloksia.

Nyt Fineliin on päivitetty uusia tuloksia perunan, pastan, riisin, härkäpavun, herneen, kaurahiutaleen, mannasuurimon, nuudelin, porkkanan ja maksan koostumuksesta.

Hiilihydraatit muuttuivat ruokaa kypsennettäessä

Ruokavirasto kertoo selvittäneensä, miten hiilihydraatit eli ravintokuitu, tärkkelys ja sokerit muuttuvat ruoan kypsennyksen aikana. Aiemmin tietokantaan on analysoitu raakoja elintarvikkeita, ja kypsennettyjen tuotteiden ravintoarvot on arvioitu laskennallisesti.

– Aiempi tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että hiilihydraatit voivat muuttua merkittävästi kypsennyksen aikana, eikä laskennallinen arvio aina vastaa todellisuutta, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.