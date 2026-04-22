Ukrainan drooni osui kerrostaloon Venäjällä.
Kaksi ihmistä kuoli, kun osa kerrostalosta romahti Venäjän Syzranin kaupungissa ukrainalaisen drooni-iskun seurauksena, paikalliset pelastusviranomaiset ilmoittivat keskiviikkona.
Valtion uutistoimisto RIA Novosti kertoi aiemmin paikallisten pelastusviranomaisten tietojen perusteella, että 12 ihmistä oli loukkaantunut.
Venäläinen uutistoimisto Interfax kertoo, että etsintä- ja pelastustyöt ovat käynnissä asuinrakennuksen sisäänkäynnin osittaisen romahduksen tapahtumapaikalla Syzranin kaupungissa Samaran alueella.
Raunioista on pelastettu neljä ihmistä, joista yksi on lapsi, Interfax kirjoittaa.