Trumpin Iran-toimia ei saatu rajoitettua.
Yhdysvalloissa edustajainhuoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa.
Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja uutiskanava CNN.
Jos lauselma olisi hyväksytty, se olisi joko velvoittanut Trumpia vetämään yhdysvaltalaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle.
Medioiden mukaan perumisen syynä olisi ollut se, ettei päätöslauselman hylkäämiseen tarvittavia ääniä olisi muun muassa poissaolojen vuoksi saatu kasaan.