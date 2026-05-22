Suomalaisnäyttelijä Jaakko Ohtosen nähdään Mel Gibsonin elokuvassa.
Suomalaistähti Jaakko Ohtonen näyttelee Mel Gibsonin uudessa elokuvassa The Resurrection of the Christ pääosaa, Jeesusta. Kyseessä on jatko-osa The Passion of the Christ -elokuvalle (2004).
Elokuvan kuvaukset ovat päättyneet ja ensimmäinen kuva Ohtosesta Jeesuksena on julkaistu.
Ohtosen rinnalla elokuvassa nähdään Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio ja Rupert Everett.
Kaksiosaisen elokuvan ensimmäinen osa julkaistaan 6. toukokuuta 2027 ja toinen osa 25. toukokuuta 2028.