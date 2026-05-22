Sivullinen henkilö pelasti ihmisen Oulujoesta torstain ja perjantain välisenä yönä kello kolmen aikaan.

Henkilö oli juuri ollut menossa nukkumaan, kun oli kuullut avoimena olleesta ikkunastaan avunhuutoja Oulujoen Tuiran uimarannalta päin.

Hän lähti selvittämään tilannetta ulos, ja näki ihmisen joen keskellä. Saavuttuaan Tuiran uimarannalle, sivullinen lähti hädässä olleen henkilön luokse pelastusveneellä.

Neuvokas kansalainen sai nostettua hädässäolleen veneeseen ja soudettua rantaan pelastusveneellä.

Vastassa rannalla oli pelastuslaitoksen henkilöstöä ja ensihoitoa, jotka ottivat hädässä olleen tarkastettavaksi.

Pelastuslaitos ja poliisi kiittävät ripeästi toiminutta kansalaista.

– Ansioitunut kansalainen teki loistavan työn pelastaessaan tämän henkilön.