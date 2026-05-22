Kanaa ja kasviksia sisältävä suolainen piirakka toimii kevään ja kesän juhlapöydässä.

Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.

Mikko kokkaa -ruokasarjan kahdeksannessa jaksossa vinkataan pari helppoa ohjetta kevään ja kesän juhlia silmällä pitäen.

Suolainen piirakka kruunaa juhlapöydän

Suolainen piirakka on aina helppo ja varma valinta juhlapöytään. Tällä kertaa piirakan täytteeksi sujahti kasviksia maustetun kanan kera.

– Kana on paistettu öljyssä ja voissa, missä on persiljaa ja valkosipulia sekä aavistus suolaa, Tiina Norkio vinkkaa.

Piirakan pohjaa ei tarvitse tehdä itse. Kauppojen pakastealtaista löytyy valmiita hyviä ratkaisuja. Muista kuitenkin ottaa piirakkapohja tarpeeksi ajoissa sulamaan, sillä liian kylmänä sitä ei kannata käsitellä.

Katso yllä olevalta videolta vinkit piirakan ja lisukesalaatin valmistamiseen ja nappaa ohje: Mikko kokkaa: Helppo kanapiirakka ja salaatti juhliin