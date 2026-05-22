Tasavallan presidentti Alexander Stubbilla on kaksin verroin historiallinen perjantai.

Presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään Kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi.

Nyt Kauppakorkeakoulussa vihittävät kymmenen kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä Kauppakorkeakoulun ja sen kuuden laitoksen kanssa.

Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit.



Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissaolevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi.

Presidentin esittely ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä

Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait.

Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä Valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa.