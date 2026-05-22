Tutuin helluntaihin liittyvä sanonta on monelle "jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä".
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran SKS:n arkistotutkija Heli Paakkonen kertoo MTV Uutisille, että sanonta liittyy vuosien takaiseen maaseudun elämänpiiriin.
– Keväällä helluntain aikaan nuoriso siirtyi sisältä aittaan nukkumaan ja pyhään liittyi erilaista ajanvietettä: kisailtiin ulkosalla, tanssittiin ja sosiaalinen elämä vilkastui.
Helluntaina pidettiin "pyhää", ja pyhän vietto tarjosi mahdollisuuden seurusteluun.
– Pojasteltiin ja tytösteltiin. Leikillisen sanonnan kiireen tuntu liittyy ehkä siihen, että kesän maataloustöiden alkaessa ei vapaa-aikaa enää sitten samalla tavalla ollut. Helluntaina valitusta kesäheilasta saattoi syksyllä tulla aviopuoliso.
Paakkosen mukaan sanonta liittyy nimenomaan maaseudun elämään, ei niinkään kaupunkiympäristöön.
Kansatieteilijä Kustaa Vilkunan Vuotuisen ajantiedon (1973) mukaan helluntaihin liittyy muitakin sananparsia, kuten "jos helluntaina sataa, niin sataa joka pyhä juhannukseen saakka ja "helluntai hempeimmillään, paarmat pahimmillaan". Tällä viitattiin ilmeisesti siihen, että ensimmäiset paarmat purevat ahnaimmin.
Myös vanhemmat ihmiset odottivat helluntaita, koska se oli vuoden kauneinta ja valoisinta aikaa. Yksi sanonta liittyy tähän: "Kun ois kesä ja helluntai eikä milloinkaan talvi ja maanantai".
