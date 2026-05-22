Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä – mistä tuttu sanonta juontaa juurensa? Helluntaisaunassa vihdottiin ennen vanhaan ensimmäisen kerran uusilla saunavastoilla. All Over Press Julkaistu 53 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Helluntai on kristillinen juhlapäivä, jota suomalaiset ovat viettäneet puolisoa metsästäen. Mutta miksi? Helluntaita vietetään kristillisessä perinteessä Pyhän Hengen vuodattamisen muistoksi. Raamatun Uuden testamentin mukaan Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen opetuslasten päälle noin viisikymmentä päivää pääsiäisen jälkeen. Helluntaita vietetään tänä vuonna sunnuntaina 24. toukokuuta. Tämän tapahtuman seurauksena opetuslapset alkoivat julistaa sanomaansa ja koko kristillinen seurakunta sai alkunsa. Siksi helluntaita pidetään usein kirkon syntymäpäivänä. Helluntain juuret ovat juutalaisuudessa. Alun perin se oli elonkorjuujuhla, sittemmin Siinailla tapahtuneen lain antamisen muistojuhla. Lue myös: Tiedätkö miksi helluntaita vietetään? Leikin ja lemmen aika Kirkossa helluntai kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden kolmen suurimman juhlan joukkoon.

Ennen vanhaan se oli kansan keskuudessa kuitenkin eritoten leikin ja lemmen aikaa. Nuoret tanssivat, lauloivat ja pukeutuivat parhaimpiinsa.

Esimerkiksi Kirkko ja kaupunki -lehden mukaan tärkeä osa juhlaa oli helluntaisauna, jolloin kylvettiin ensimmäisen kerran uusilla saunavastoilla.

Kesän ensimmäistä vihtaa käytettiin tulevan ennustamiseen. Vasta heitettiin saunan katolle, ja sen tyvi näytti nuorille tulevan puolison asuinpaikan suunnan.

Saunomiseen liittyi myös naimaonnen nostattamista.

Helluntaina poltettiin lisäksi helluntaivalkeita eli nuotioita tai kokkoja ja laulettiin helkavirsiä.

Miksi heila piti saada juuri helluntaina?

Tutuin helluntaihin liittyvä sanonta on monelle "jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä".

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran SKS:n arkistotutkija Heli Paakkonen kertoo MTV Uutisille, että sanonta liittyy vuosien takaiseen maaseudun elämänpiiriin.

– Keväällä helluntain aikaan nuoriso siirtyi sisältä aittaan nukkumaan ja pyhään liittyi erilaista ajanvietettä: kisailtiin ulkosalla, tanssittiin ja sosiaalinen elämä vilkastui.

Helluntaina pidettiin "pyhää", ja pyhän vietto tarjosi mahdollisuuden seurusteluun.

– Pojasteltiin ja tytösteltiin. Leikillisen sanonnan kiireen tuntu liittyy ehkä siihen, että kesän maataloustöiden alkaessa ei vapaa-aikaa enää sitten samalla tavalla ollut. Helluntaina valitusta kesäheilasta saattoi syksyllä tulla aviopuoliso.

Paakkosen mukaan sanonta liittyy nimenomaan maaseudun elämään, ei niinkään kaupunkiympäristöön.

Paarmat parhaimmillaan

Kansatieteilijä Kustaa Vilkunan Vuotuisen ajantiedon (1973) mukaan helluntaihin liittyy muitakin sananparsia, kuten "jos helluntaina sataa, niin sataa joka pyhä juhannukseen saakka ja "helluntai hempeimmillään, paarmat pahimmillaan". Tällä viitattiin ilmeisesti siihen, että ensimmäiset paarmat purevat ahnaimmin.

Myös vanhemmat ihmiset odottivat helluntaita, koska se oli vuoden kauneinta ja valoisinta aikaa. Yksi sanonta liittyy tähän: "Kun ois kesä ja helluntai eikä milloinkaan talvi ja maanantai".

