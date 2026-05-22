Leijonien MM-joukkueen valmennusryhmään kuuluva Ville Peltonen on saanut päävalmentaja Antti Pennasen mukaan turhan kovaa käsittelyä.

Pelaajana HIFK:n Suomen mestaruuteen keväällä 2011 johdattanut Peltonen ei pystynyt samaan temppuun päävalmentajana.

HIFK:n viime vuosien laihat tulokset henkilöityivät viime kevääseen päättyneen neljän vuoden pestin aikana juuri Peltoseen, joka kantoi fanien ja usein mediankin silmissä suurimman vastuun.

– Harmittaa se, miten Villeä on käsitelty, Pennanen sanoo apurinsa kohtelusta.

Pennasen silmissä Peltosessa näkyy paitsi menestys pelaajana, myös hänen kokemuksensa valmentajana ja itsensä kehittämisen eteen tehty työ.

– Hän on tärkeä palanen meille. Hän pystyy sellaista hiljaista tietoa tuomaan, miten pelaajat kokevat ja ajattelevat, Pennanen sanoo.

Yksi asia, jota Peltosesta on kuultu monesta suusta: hänellä on harvinaisen hyvä ote pelaajista ihmisinä.

– Sitten kun ollaan jään ja palavereiden ulkopuolella, sieltä pystyy sitten vitsiäkin heittää ja pystyy kyllä Villen kanssa juttelemaan ihan kaikesta, muustakin kuin jääkiekosta, sanoo tällä kaudella Peltosen valmennuksessa Geneve-Servettessa pelannut puolustaja Vili Saarijärvi.

Aleksander Barkov, joka kysyi henkilökohtaisesti Peltoselta lupaa käyttää maajoukkueessa tämän legendaariseksi tekemää pelinumeroa 16, pitää Leijonien ikonia suuressa arvossa.

– Tietää, kuinka hyvä pelaaja hän on ollut ja kuinka viisas ja järkevä pelaaja, niin aina kun hän antaa jonkun pienen vinkin, niin siitä pitää ottaa kiinni, koska tietää, että se on toiminut hänellä ja siinä on jotain perää, Barkov toteaa.