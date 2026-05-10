Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi eilen voitonpäivänpuheessaan, että hän uskoo Ukrainan konfliktin olevan pian ohi. Putin nosti vahvasti esille myös Suomen.

Sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen toteaa, että Suomen ottaminen silmätikuksi oli voimakas veto Putinilta.

– Mutta se on tätä putinilaista retoriikkaa ja poliittista sotahistoriaa. Siihen liittyy uhkakuvien hakeminen ja maalaaminen.

Laaksonen toteaa, että Suomen väitettiin olevan jollain tavalla aggressiivinen Venäjää kohtaan.

– Ja viitattiin Ukrainan sodan alkuun, että Suomi olisi jollain tavalla pyrkinyt Nato-jäsenyydellä hyödyntämään Venäjän heikkoutta.

Laaksonen toteaa, että kyseessä on aivan absurdi väite.

– Suurvalta hyökkäsi Ukrainaan ja kyllä pikemminkin kaikki olettivat, että Ukraina romahtaa eikä Venäjä tässä sodassa.

Laaksonen arvelee, että Putin haluaa Suomi-puheillaan hämmentää ja saada ikään kuin suomalaiset katumaan Nato-jäsenyyttä.

– Se on täysin absurdia ja totuudenvastaista, jos me ajattelemme sitä tilannetta, mikä ajoi meidät Nato jäsenyyteen. Siinä ei ollut mitään aggressiivisuutta, vaan puolustuksellisuutta.

"Kommentit Ukrainan sodan päättymisestä ilmaan huudettua puhetta"

Putin sanoi myös uskovansa, että Ukrainan konflikti olisi pian ohi.