



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Yllättävä fakta Connor McDavidista – Kasperi Kapanen vastasi huutoon: "Se on prosessini"

1:08 Kasperi Kapaselta huima pudotuspelistartti – ratkaisi kahdella maalillaan voiton Edmontonille (Video: NHL.com).

Julkaistu 21.04.2026 11:28

Kasperi Kapanen oli kahdella maalilla Edmonton Oilersin hahmo 4–3-kotivoitossa Anaheim Ducksista. Kyseessä oli kauden ensimmäinen Edmontonin voitto-ottelu, jossa liigan suurin tähti Connor McDavid ei saalistanut tehoja. Kapanen iski isännille toisen ja neljännen osuma. Voittomaali tuli ajassa 58.06. Kapasen lisäksi esillä olivat suomalaishyökkääjän ketjukaverit Leon Draisaitl (0+2) ja Vasili Podkolzin (0+2). Jason Dickinson teki kaksi maalia. NHL:n pistepörssin jälleen kerran voittanut Connor McDavid jäi sen sijaan tehoitta. Lehdistötilaisuudessa nostettiin esiin, että Oilers voitti runkosarjassa 41 ottelua, joista jokaisessa McDavid oli pisteillä. Oilers sen sijaan hävisi kaikki 14 otteluaan, joissa kanadalaistaituri jäi nollille. Nyt näihin tilastoihin tuli muutos. – Joukkueet pelaavat erityisen kovaa häntä vastaan, ja pitävät häntä kahdella pelaajalla. Muiden on astuttava esiin. Connor tulee kuitenkin saamaan tilaisuuksia tehdä tehoja, emmekä ole huolestuneita siitä, Kasperi Kapanen totesi lehdistötilaisuudessa voiton jälkeen. Lue myös: Kommentti: Hämmentäviä töppäyksiä toisensa perään – Mikko Rantasen tähtijoukoille helpotus Oilers-leirissä lämmitti myös toisen supertähden Draisaitlin paluu nilkkavamman jäljiltä. Saksalainen ehti olla sivussa 14 ottelua runkosarjan lopussa.

– Hän näytti siltä, ettei olisi ollut edes sivussa. Hän oli iskussa, ja yksi ratkaisevista pelaajista tänään, Kapanen kehui.

– Kun Leon Draisaitlin tasoinen pelaaja palaa kokoonpanoon ja pääset samaan ketjuun hänen kanssaan, yleensä hyviä asioita tapahtuu. Molemmat maalit syntyivät "Podzyn" ja Leonin hyvistä peleistä, ja pystyin onneksi hyödyntämään ne.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kasperi Kapanen (toinen oik.) iski voittomaalin Edmontonin pudotuspeliavauksessa.©Icon Sportswire All Rights Reserved

Kapasen, Podkolzinin ja Draisaitlin ketjussa tuntuu olevan hyvä kemia. Draisaitl on kentän dynamo, jota fyysiset ja nopeat laiturit täydentävät.

Kapanen avasi omaa pelifilosofiaansa medialle.

– Et voi aina olla parhaimmillasi, mutta haluat aina pelata ainakin hyvin lähelle omaa parastasi. Tein kaksi maalia, eikä ole helppoa yltää tuolle tasolle seuraavassa ottelussa, mutta voin auttaa joukkuetta tekemällä töitä ja pieniä asioita, kuten alivoimapeli ja karvaaminen. Yritän olla myös piikki vastustajan lihassa. Se on prosessini, Kapanen summasi.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

