Kasperi Kapanen oli kahdella maalilla Edmonton Oilersin hahmo 4–3-kotivoitossa Anaheim Ducksista. Kyseessä oli kauden ensimmäinen Edmontonin voitto-ottelu, jossa liigan suurin tähti Connor McDavid ei saalistanut tehoja.
Kapanen iski isännille toisen ja neljännen osuma. Voittomaali tuli ajassa 58.06.
Kapasen lisäksi esillä olivat suomalaishyökkääjän ketjukaverit Leon Draisaitl (0+2) ja Vasili Podkolzin (0+2). Jason Dickinson teki kaksi maalia.
NHL:n pistepörssin jälleen kerran voittanut Connor McDavid jäi sen sijaan tehoitta. Lehdistötilaisuudessa nostettiin esiin, että Oilers voitti runkosarjassa 41 ottelua, joista jokaisessa McDavid oli pisteillä. Oilers sen sijaan hävisi kaikki 14 otteluaan, joissa kanadalaistaituri jäi nollille. Nyt näihin tilastoihin tuli muutos.
– Joukkueet pelaavat erityisen kovaa häntä vastaan, ja pitävät häntä kahdella pelaajalla. Muiden on astuttava esiin. Connor tulee kuitenkin saamaan tilaisuuksia tehdä tehoja, emmekä ole huolestuneita siitä, Kasperi Kapanen totesi lehdistötilaisuudessa voiton jälkeen.
Lue myös: Kommentti: Hämmentäviä töppäyksiä toisensa perään – Mikko Rantasen tähtijoukoille helpotus
Oilers-leirissä lämmitti myös toisen supertähden Draisaitlin paluu nilkkavamman jäljiltä. Saksalainen ehti olla sivussa 14 ottelua runkosarjan lopussa.