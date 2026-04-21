Kasperi Kapanen laukoi Edmonton Oilersille kaksi maalia sen 4–3-kotivoitossa Anaheim Ducksista jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä.
Kapanen oli elementissään, kun Oilers vei sarjan avausottelun. Suomalaislaituri runnoi ensin isäntien 2–0-maalin avauserän loppupuolella.
Toinen erä oli Ducksin, kun se nousi Troy Terryn (2+1) johdolla 3–2-johtoon. Mikael Granlund sai syöttöpisteen ylivoimalla tulleeseen kolmanteen osumaan.
Jason Dickinsonin tasoitettua ottelun kakkostähdeksi valittu Kapanen nousi uudestaan valokeilaan: voittomaali ajassa 58.06.
Kasperi Kapanen (2+0) ja Leon Draisaitl (0+2) olivat Oilersin hahmoja avausvoitossa.
Kapanen oli tehnyt kerran aiemmin urallaan kaksi maalia samassa pudotuspeliottelussa. Tämä tapahtui Toronton paidassa huhtikuussa 2017. Hän siis sivusi uransa playoff-tehoennätystä.