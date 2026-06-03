Pudotuspeleissä alisuorittanut Sebastian Ahon ketju sai kritiikkiä, kun suomalaissentterin edustama Carolina Hurricanes hävisi NHL:n avausfinaalissa 4–5 Vegas Golden Knightsille.

Ahon, Andrei Svetshnikovin ja Seth Jarvisin muodostaman trion tehottomuus on ollut iso puheenaihe Carolinan muuten vakuuttavassa pudotuspelikeväässä. Kolmikko oli edellä mainitussa järjestyksessä sijoilla 1, 3 ja 4 Hurricanesin pistepörssissä runkosarjassa, mutta pudotuspeleissä he ovat valahtaneet sijoille 6 (Jarvis), 7 (Aho) ja 9 (Svetshnikov).

Esimerkiksi Aho on saalistanut tehoja vain kuudessa pudotuspeliottelussa, ja kokonaislukema 14 pelistä on heikko 4+3=7.

Avausfinaalissa tulos oli vaisu. Kolmikko jäi ilman tehoja ja laukoi maalia kohti yhteensä vain viisi kertaa.

Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour antoi ykkösketjulleen suoraa kritiikkiä ottelun jälkeen.

– Heillä oli yksi hyvä vaihto kolmannessa erässä. Heidän pitää… kaikkien pitää pelata hyvin, jos haluat voittaa tässä kohtaa kautta. Se on niin yksinkertaista. Parhaiden pelaajien pitää päästä tehotilastoon. Sen pitää tapahtua, että pääsemme sinne, missä haluamme olla, Brind'Amour kommentoi.

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