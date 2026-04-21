Dallas Starsin ja Minnesota Wildin välisen NHL-pudotuspelisarjan toisen ottelun ratkaisuhetkillä nähtiin uskomatonta sekoilua, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.
Mikko Rantasen, Miro Heiskasen, Esa Lindellin, Arttu Hyryn ja loukkaantuneena kokoonpanosta sivussa olevan Roope Hintzin edustama Dallas Stars väisti luodin NHL:ssä Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä, kun se kaivoi 4–2-kotivoiton ja tasoitti pudotuspelisarjan Minnesotaa vastaan 1–1-lukemiin.
Tappio olisi tiennyt reissua pohjoiseen seuraavaan kahteen peliin 0–2-asemista.
Dallasin avausvoiton loppuhetket olivat vähintäänkin erikoiset. Ajassa 56.16 Stars otti hölmön jäähyn väärästä vaihdosta johtaessaan 3–2. Wild pääsi yrittämään tasoitusta, ja olisi voinut lisätä miesylivoimaansa ottamalla maalivahdin jäältä, mutta valmennus päätti jostain syystä toisin.
Lue myös: Kasperi Kapanen hurjana NHL:ssä – vastaavasta tempusta yhdeksän vuotta
Lue myös: Sebastian Aho nousi Teemu Selänteen kantaan – Carolina vei maratonpelin
Wild hukkasi mahdollisuutensa ja syyllistyi tämän jälkeen anteeksiantamattomaan munaukseen. Se otti väärän vaihdon ajassa 58.39 tilanteessa, jossa se piti kiekkoa rauhassa omalla puolustusalueellaan, korkeassa viivelähdössä.