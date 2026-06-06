Poliisin erikoiskoira Sampo siirtyy ansaitulle eläkkeelle yli tuhannen suoritetun työtehtävän jälkeen.
Yli kymmenen vuotta poliisin erikoiskoirana työskennellyt Sampo siirtyy viettämään ansaittuja eläkepäiviä.
Uransa aikana se osallistui yli tuhanteen tehtävään ja auttoi viranomaisia muun muassa huumeiden, aseiden ja rikoshyödyn jäljittämisessä.
Pohjanmaan poliisilaitos kertoo Facebook-päivityksessään erikoiskoiransa labradorinnoutaja Sampon jäävän eläkkeelle pitkän ja menestyksekkään työuran päätteeksi. Sampo palveli poliisia yhteensä 10,5 vuoden ajan ja osallistui uransa aikana 1 046 tehtävään.
– Erikoiskoira lbu Sampo, Hakukoneen Hashtag jää eläkkeelle, kerrotaan Pohjanmaan poliisilaitoksen päivityksessä.
Labradorinnoutaja Sampo palveli pitkän ja menestyksekkään työuran.
Työvuosiin mahtui tuhansia harjoitustunteja sekä lukemattomia lähtöjä tehtäville ympäri vuorokauden. Pohjanmaan poliisilaitokselta kerrotaan Sampon työskentelleen vaihtelevissa olosuhteissa niin helteessä, pakkasessa, pimeydessä kuin helikopterien läheisyydessäkin.
Sampon avulla poliisi onnistui selvittämään lukuisia rikoksia.
Uransa aikana Sampo auttoi löytämään henkirikosten ja väkivaltarikosten tekovälineitä sekä osallistui kadonneiden henkilöiden etsintöihin. Sen ansiosta poliisi onnistui myös takavarikoimaan huomattavia määriä rikolliseen toimintaan liittyvää omaisuutta.