Tapahtuman tarkoituksena on lisätä kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan.
Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen Pönttöbongaus-tapahtuma, jonka järjestää Birdlife Suomi -järjestö.
Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista Birdlifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä.
Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan.
Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.