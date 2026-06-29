Venezuelalainen fitnessurheilija Fiorella Martínez, 19, on kuollut äitinsä ja siskonsa kanssa. Myös hänen poikaystävänsä menehtyi.

Ainakin 1 450 ihmisen on raportoitu jo kuolleen Venezuelan viime viikon tuhoisissa maanjäristyksissä.

Henkensä luonnonkatastrofissa on muun muassa menettänyt 19-vuotias venezuelalainen fitnessurheilija Fiorella Martínez. Hän kuoli viime keskiviikkona seurassaan olleiden äitinsä Carmenin ja pikkusiskonsa Mirandan kanssa. Lisäksi vain tunteja myöhemmin vahvistettiin Fiorellan poikaystävän Fedor Prieto Olivaresin kuolema. Asiasta kertoo muun muassa Nuevo Diario.

Venezuelan kehonrakennus- ja fitnessliitto (FVFC) on ilmaissut osanottonsa.

– FVFC esittää urheilijoiden, valmentajien, tuomareiden ja hallituksen puolesta syvimmät osanottonsa La Guairan urheilijan Fiorella Martínezin poismenon johdosta. Hän oli naisten artistic fitnessissä Etelä-Amerikan mestaruuskilpailujen hopeamitalisti. Rukoilemme hänen ikuista lepoaan. Rukoilemme tuhansien tästä tragediasta kärsivien venezuelalaisten puolesta. Lepää rauhassa, Fiori, liitto kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Valmentaja Joel Aristiguieta suree syvästi luotsaamansa Fiorellan kuolemaa.

– Tulet aina olemaan minun urheilijani. En pääse siitä koskaan yli, valmentaja kirjoitti Instagram-tarinoissaan TV Aztecan mukaan.

Myös Venezuelan mestaruuden voittanut Fiorella Martínez saavutti Etelä-Amerikan mestaruushopeaa viime vuonna Ecuarodin Quitossa. Hän kuvaili myöhemmin saavutuksen vaatineen paljon kuria, uskoa ja kovaa työtä. Venezuelalaisurheilija povasi, että suurempaa olisi ollut vielä tulossa.

– Tämä on vasta alku, hän kirjoitti Instagramissa viime syyskuussa.