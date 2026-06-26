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13:20 Terveys ja hyvinvointi

Raissa Bellini

Miamissa asuva Bellini esiintyi stadionilla kohahduttavasti yläosanaan pelkkä sininen MM-kisahuivi, jolla hän peitti rintojaan.

Eräs käyttäjä X:ssä kirjoitti, ettei Belliniä olisi päästetty asussaan stadionille. Pornotähti vastasi kuitenkin kuvien kera, että hän pääsi.

– Itke nyt tästä, hän kirjoitti kylkeen.

Bellinin jakamasta sisällöstä käy tosin ilmi, että hän oli jossain kohtaa stadionilla vaihtanut päälleen aikuisviihdesivusto Pornhubia mainostavan paidan.

"Riistäytynyt täysin käsistä"

Pornotähti sai huomattavan määrän kritiikkiä. Monet pitivät pelkkää huivia yläosana liian niukkana stadionille. Naiselle myös huomautettiin, että paikalla oli myös pieniä lapsia, joille näkyä pidettiin sopimattomana.

Bellini on sittemmin antanut laajan vastineensa arvosteluun Where Is The Buzz -sivuston haastattelussa, josta raportoi Yahoo . Naisen mielestä "tilanne on riistäytynyt täysin käsistä" ja "reaktiot ovat olleet liioiteltuja".

– Lopulta kyse on jalkapallo-ottelusta, tapahtumasta, joka yhdistää faneja, jotka tulevat kannustamaan joukkueitaan ja pitämään hauskaa. Kyllä, vaatteeni olivat melko paljastavat, mutta en rikkonut stadionin sääntöjä, hän sanoi.