Nainen on liikkunut aktiivisesti Järvenpään keskustan alueella.
Poliisi etsii Järvenpäässä asuvaa naista, josta ei ole havaintoja joulun jälkeen.
Nainen on yli 80-vuotias ja on liikkunut aktiivisesti Järvenpään keskustan alueella ulkoillen.
Edellinen havainto naisesta on jouluaatolta.
Kadonneella on poliisin mukaan päällään todennäköisesti vaalean sininen lyhyt takki, harmaa puolihame ja päässä mahdollisesti ruskea myssy.
Kaulassa naisella on yleensä sininen avainnauha.
Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.