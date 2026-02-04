Poliisi pyytää havaintoja kadoksissa olevasta 11-vuotiaasta tytöstä.
Kadonnut tyttö on poliisin tiedotteen mukaan nähty viimeksi Vantaalla, mutta hän saattaa liikkua laajemmin pääkaupunkiseudun alueella.
Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.
Tuntomerkit:
Kadonneella on pitkät vaaleat hiukset, joissa on vaaleanpunaista väriä.
Kadonneella ovat yllään jutun alussa olevassa kuvassa näkyvä turkoosin värinen toppatakki, mustat toppahousut, vaaleanpunainen päähine ja vaaleanpunainen reppu.
0:48Katso myös: Jos ihminen katoaa toimi näin!