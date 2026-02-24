Havainnoista pyydetään ilmoittamaan välittömästi hätäkeskuksen numeroon 112.
Poliisi pyytää havaintoja Turengin keskustan tuntumasta illalla kadonneesta 78-vuotiaasta naisesta.
Nainen on kevyesti pukeutunut, saattaa liikkua laajalla alueella ja pystyy käyttämään myös julkisia liikennevälineitä.
Poliisin mukaan nainen on 160-165 senttimetriä pitkä. Hänellä on pyöreähkö vartalo ja lyhyet, harmahtavat hiukset. Naisella on yllään tumma vaatetus ja jalassa sisäkengät.
