Yli 80 suomalaista nuorisotutkijaa vaatii päättäjiltä sosiaalisen median alustojen sääntelyä nuorten somen käytön rajoittamisen sijaan.
83 suomalaista nuorisotutkijaa arvioi, että sosiaalisen median käytön kieltäminen nuorilta voisi heikentää lasten ja nuorten digitaalista kansalaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia.
Politiikkasuositukset allekirjoittaneet nuorisotutkijat painottavat, että somea koskevan päätöksenteon tulee perustua laaja-alaiseen ja monitieteiseen tutkimustietoon.
Somekielloista ei heidän mukaansa ole selvää tutkimusnäyttöä.
Tutkijat haluavat kaiken kaikkiaan monipuolistaa aiheesta käytävää julkista keskustelua, jossa ovat korostuneet haitat ja uhkakuvat.
Politiikkasuositusten valmistelun taustalla on lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta suojelemaan pyrkivä poikkihallinnollinen työryhmä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö asetti helmikuussa.
Työryhmän työtä ohjaava esiselvitys nojaa muutamien maiden käyttöön ottamiin malleihin rajoittaa nuorten pääsyä sosiaaliseen mediaan.
Myös Suomessa osa poliitikoista, muun muassa pääministeri , ovat ehdottaneet sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiailta nuorilta.