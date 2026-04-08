Yleisurheilun Timanttiliigan avauskilpailu Qatarin Dohassa on siirretty Lähi-idän konfliktin vuoksi, kertoo muun muassa BBC.
Dohan osakilpailun oli tarkoitus avata kausi toukokuun 8. päivänä. Nyt organisaatio tiedottaa, että kilpailu järjestetään vasta kesäkuun 19. päivä. Samalla tapahtumapaikaksi vaihtuu Khalifa International Stadium.
Syynä on Lähi-idän levoton tilanne. Konflikti eskaloitu helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin.
Aikataulumuutoksen myötä Timanttiliigan kausi alkaa 16. toukokuuta Kiinan Keqiaossa.