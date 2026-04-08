Siviilien asema Lähi-idän myllerryksissä on huono. Tilanne Gazassa ei juuri parane, vaikka kriisi onkin jäänyt uutisissa taka-alalle.
Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin tänään Libanoniin tekemissä iskuissa on kuollut kymmeniä ja loukkaantunut satoja ihmisiä. Tähänastiset uhriluvut ovat alustavia.
Terveysministeriön mukaan Israel on tehnyt keskiviikon aikana lukuisia ilmaiskuja eri puolille Libanonia. Ministeriö kutsuu Israelin toimia vakavaksi eskalaatioksi. Libanonin asukkaita se pyysi pysyttelemään poissa autoteiltä, jotta pelastusajoneuvot pääsevät liikkumaan.
Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen kuvaa, että siviilien hätä Lähi-idässä jatkuu usealla rintamalla.
Tulitauko Iranissa tuo hengähdystauon alueella asuville, mutta Israel on ilmoittanut jatkavansa iskuja Libanonissa. Maan tilannetta pahentaa jo entuudestaan suuri maan sisäisten pakolaisten määrä: Libanonissa on ollut jo ennen nykyistä sotaa satoja tuhansia pakolaisia sekä Syyriasta että Libanonista.
Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia kertoo, että maa tukee Yhdysvaltojen päätöstä väliaikaisesta aselevosta Iranissa.
Kanslian mukaan Israel tukee presidentti Donald Trumpin päätöstä keskeyttää iskut Iraniin sillä ehdolla, että Iran avaa Hormuzinsalmen ja lopettaa iskut Yhdysvaltoja, Israelia ja Persianlahden maita vastaan.
Kanslian mukaan aselepo ei kuitenkaan koske Libanonia, minne Israel on tehnyt iskuja. Pakistanin pääministeri sanoi aiemmin, että Iran ja Yhdysvallat sekä näiden liittolaiset sopivat aselevosta. Hänen mukaansa aselepo astuu voimaan myös muun muassa Libanonissa.