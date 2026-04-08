Kanslian mukaan aselepo ei kuitenkaan koske Libanonia, minne Israel on tehnyt iskuja. Pakistanin pääministeri sanoi aiemmin, että Iran ja Yhdysvallat sekä näiden liittolaiset sopivat aselevosta. Hänen mukaansa aselepo astuu voimaan myös muun muassa Libanonissa.

Kanslian mukaan Israel tukee presidentti Donald Trumpin päätöstä keskeyttää iskut Iraniin sillä ehdolla, että Iran avaa Hormuzinsalmen ja lopettaa iskut Yhdysvaltoja, Israelia ja Persianlahden maita vastaan.

Pettyneen Israelin sota on "pahasti kesken" – seuraava konflikti on uutta vihollista vastaan

Samalla pelko hengen menettämisestä ja mahdottomuus jatkaa töitä häiritsevät elämää. Pelko hallitsee elämää kriisin keskellä.

– Tällainen jatkuva liike, soutaminen ja huopaaminen taisteluissa ja eteenpäin menossa vain huonontaa sitä tilannetta jatkuvasti entisestään, Korhonen kertoo.

Hänen mukaansa tulitauoille ja pysyvämmille ratkaisuille olisi merkittävä tarve, jotta ihmiset voisivat kokea olonsa turvalliseksi ja rakentaa elämäänsä.

Sotilaskohteisiin keskittyvät iskut tappavat myös siviilejä

YK:n arvion perusteella noin kolme miljoonaa ihmistä on siirtynyt Iranissa kaupungeista maaseudulle, kun iskujen uhka on kasvanut etenkin sotilaskohteiden ja voimalaitosten läheisyydessä, Korhonen kertoo. Vaikka iskut Iranissa kohdistuivat sotilaskohteisiin, osumia tulee myös siviilikohteisiin tai niiden lähelle. Korhonen kertoo iskuissa kuolleen arviolta noin 2 000 ihmistä.

Suomen Punainen Risti tukee Iranin Punaista Puolikuuta, mutta ei toimi itse Iranissa suoraan. Iranin Punainen Puolikuu on Korhosen mukaan vahva toimija, joka tekee erityisesti ambulanssitoimintaa ja varautuu sisäiseen pakolaisuuteen esimerkiksi telttaratkaisuin.

Gazan tilanne yhä surullinen

Gazan osalta Korhonen sanoi, ettei siviilien tilanne ole parantunut. Vaikka sotatoimet eivät tiettävästi ole erityisen paljon kiihtyneet, iskuja on jatkuvasti ja siviilien tilanne erittäin huono.

Hänen mukaansa avustuskuljetuksissa on ollut joitakin myönteisiä merkkejä etenkin ruoan osalta, mutta lääkkeiden ja lääkintävälineistön toimittaminen on ollut heikkoa ja hidasta, mikä vaikeuttaa yhteiskunnan uudelleenrakentamista. Hän kuvailee tilannetta erittäin surulliseksi.