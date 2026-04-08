Lapsi jäi veden varaan helmikuussa kun alikulkutunneli täyttyi runsaalla vedellä.
Poliisi ei epäile rikosta Kaarinassa helmikuussa tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa lapsi joutui veden varaan alikulkutunnelissa, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.
Poliisin mukaan onnettomuus ei johtunut kadun kunnossapidon laiminlyönnistä.
Lapsi jäi veden varaan kun Vyyryläisenmäentien ja Kaarinantien risteyksessä oleva alikulkutunneli täyttyi runsaalla vedellä. Lapsen pelasti vedestä paikalle saapunut lähiomainen, minkä jälkeen viranomaiset jatkoivat pelastustoimia.
Poliisin mukaan päätös perustuu Kaarinan kaupungin antamaan selvitykseen. Selvityksen perusteella alikulun täyttyminen johtui poikkeuksellisista sääolosuhteista.
Mikään ei selvityksen mukaan osoittanut, että kadun kunnossapidosta vastuussa oleva taho olisi ennakollisesti, tahallisesti tai tuottamuksellisesti laiminlyönyt velvollisuutensa pitää katu tyydyttävässä kunnossa.
– Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että kunnossapitovelvollinen olisi laiminlyönyt velvollisuutensa toimia asianmukaisesti ja viivytyksettä kadun saattamiseksi turvallisesti liikennöitävään kuntoon, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Aino-Kaisa Kannisto Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.
Veden tulviminen johtui poliisin mukaan monen osin ennakoimattoman asian yhteisvaikutuksesta. Purkuojaan ohjautui laajalta alueelta vettä, joka ojan tulviessa alkoi voimakkaasti ja äkillisesti virrata alikulkuun.