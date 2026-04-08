Anniina Valtonen julkaisi kuvan kasvavasta vauvavatsastaan.
Meteorologi Anniina Valtonen, 36, odottaa toista lastaan. Hän julkaisi kuvan kasvavasta vauvavatsastaan Instagramissa.
Kuvassa Valtonen on työpaikallaan Ylellä ja pitelee käsiään vatsansa ympärillä.
– Lähipäivinä paistaa aurinko ja sää vähitellen lämpenee. Pärjäätte tällä tiedolla koko loppuviikon, niin mä voin jäädä tähän leikkimään "missä tuntuu potku seuraavaksi?" -leikkiä, Valtonen kirjoittaa kuvan yhteydessä.
Kommenttikentässä Valtosta onnitellaan tulevasta perheenlisäyksestä ja ihastellaan uuden elämän alkua.
– Vähän on maha kasvanut viime näkemästä, Marita Paasonen kommentoi.
– Onnellista odotusta, eräs kirjoittaa.
Valtonen kertoi maaliskuussa perheenlisäyksestään. Meteorologi paljasti tuolloin käyneensä 2-vuotiaan esikoisensa kanssa hauskan keskustelun tulevasta pikkusisaruksesta.
– "Äidin masussa on vauva." "Niin on." "Koska vauva tulee?" "Kesällä." "Koska on kesä?" "Sitten, kun puissa on vihreät lehdet ja aurinko lämmittää niin, että hiekkalaatikolla voi leikkiä T-paita päällä." Pienokainen laittaa suunsa lähelle vatsaani ja huutaa "HERÄTYS! TUU LEIKKIMÄÄN!", Valtonen kirjoitti.