Asian ytimessä pureutuu keskiviikkona Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin väliseen tulitaukoon ja tuleviin rauhanneuvotteluihin.

Tänään Asian ytimessä -ohjelmassa keskustellaan Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välille solmitusta kahden viikon mittaisesta tulitauosta ja sen vaikutuksista.

Trumpin mukaan Yhdysvaltojen Iranilta saama 10-kohtainen ehdotus on “toimiva pohja, josta neuvotella”. Iran puolestaan väittää Yhdysvaltojen jo suostuneen ehtoihin.

Iranin väite voi kuitenkin helposti olla lähinnä uhoa ja propagandaa.

Trumpin mukaan tulitauko edellyttää Hormuzinsalmen avaamista. MTV:n toimittajan Jouko Luhtalan mukaan tämä viestii Iranille ennen kaikkea sen, että päätös rajoittaa öljykauppaa ja sitä kautta horjuttaa maailmantaloutta oli strategisesti onnistunut.

Millaiset ovat rauhanneuvottelujen lähtökohdat?

Vieraaksi illan jaksoon saapuu edesmenneen presidentti Martti Ahtisaaren perustaman rauhanvälitysjärjestön CMI:n ohjelmajohtaja Oskari Eronen.

Häneltä tiedustellaan muun muassa, millaisista lähtökohdista perjantaina todennäköisesti Pakistanissa alkavat rauhanneuvottelut käynnistetään.

Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto arvioi, miten ja kuinka nopeasti tulitauko vaikuttaa energian ja polttoaineiden hintoihin Suomessa.

Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Mari Karppinen kertoo, miten siellä on reagoitu tulitaukoon. Ollaanko siellä voittajia ja miten tulitauko on vaikuttanut presidentti Trumpin suosioon?

Mitä tulitauko tarkoittaa? Miten ja kuinka nopeasti se näkyy suomalaisten kukkarossa?