Entisen sosiaali- ja terveysministerin Kaisa Juuson poissaolo eduskunnasta venyy.
Kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) on ilmoittautunut eduskunnasta poissaolevaksi kesäkuun loppuun saakka.
Asian vahvistaa eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio MTV Uutisille. Ensimmäisenä aiheesta uutisoi Iltalehti.
IL:n mukaan Juuso on ollut 12.–13. helmikuuta ja 16. helmikuuta – 27. maaliskuuta poissa eduskuntatyöstä henkilökohtaisen syyn vuoksi.
Eduskunnan kevätistuntokausi päättyy tyypillisesti kesäkuun loppuun mennessä, joten Juuso palaa näillä näkymin eduskuntaan vasta syyskuussa.
Ministerierosta sairauslomalle
Sosiaali- ja terveysministerinä toiminut Kaisa Juuso joutui eroamaan ministerin tehtävästä helmikuussa.
Tuolloin hän kertoi jäävänsä lääkärin määräyksestä sairauslomalle ja palaavansa töihin huhtikuussa.
– Työ on ollut todella raskasta ja olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä turvataksemme suomalaisille tärkeät palvelut. Katson, että olen tehnyt parhaani, mutta nyt jonkun muun on aika jatkaa, Juuso kommentoi tuolloin.