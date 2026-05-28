Timo Soini kertoo MTV Uutisille aikovansa osallistua keskustan puoluekokoukseen journalistina. Moni odottaa Soinin julkistavan halunsa eduskuntavaaliehdokkaaksi, mikä voi johtaa riitoihin keskustan sisällä.
Keskustassa varaudutaan MTV Uutisten tietojen mukaan siihen, että Timo Soini ilmoittaa ensi viikonloppuna haluavansa keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi.
Keskusta kokoontuu puoluekokoukseen ensi viikon viikonloppuna 5.–7. kesäkuuta Tampereella.
Entinen ulkoministeri, vuoteen 2017 asti perussuomalaisia johtanut Soini on jo aiemmin kertonut Ilta-Sanomille julkistavansa puoluekokouksessa päätöksensä siitä, onko hän kiinnostunut keskustan eduskuntavaaliehdokkuudesta.
Nyt Soini kertoo MTV Uutisille ilmoittautuneensa kokoukseen toimittajana.
– Olen ilmoittautunut Tampereelle journalistina. Eli menen paikan päälle. Ehdokkaat päättää keskustan Uudenmaan piiri. Harkintani on edelleen käynnissä. Päätöstä en ole tehnyt, Soini viestittää.
Soini on poliittisen uransa jälkeen tehnyt esimerkiksi Alfa-TV:lle "Päivän Soini" -ohjelmaa. Huhtikuun alussa hän ilmoitti liittyneensä Journalistiliittoon.
Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puoluekokouksessa viime viikonloppuna Timo Soinia ei journalistina nähty.
Osa vierastaa Soinin ottamista ehdolle
Soini on kokenut poliitikko, joka keräsi valtavat äänipotit vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa. Osa keskustalaisista ajattelee, että hän sopisi arvoiltaan puolueeseen erinomaisesti.