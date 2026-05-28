Soini on kokenut poliitikko, joka keräsi valtavat äänipotit vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa. Osa keskustalaisista ajattelee, että hän sopisi arvoiltaan puolueeseen erinomaisesti.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puoluekokouksessa viime viikonloppuna Timo Soinia ei journalistina nähty.

Soini on poliittisen uransa jälkeen tehnyt esimerkiksi Alfa-TV:lle "Päivän Soini" -ohjelmaa. Huhtikuun alussa hän ilmoitti liittyneensä Journalistiliittoon.

Nyt Soini kertoo MTV Uutisille ilmoittautuneensa kokoukseen toimittajana.

Entinen ulkoministeri, vuoteen 2017 asti perussuomalaisia johtanut Soini on jo aiemmin kertonut Ilta-Sanomille julkistavansa puoluekokouksessa päätöksensä siitä, onko hän kiinnostunut keskustan eduskuntavaaliehdokkuudesta.

Timo Soini kertoo MTV Uutisille aikovansa osallistua keskustan puoluekokoukseen journalistina. Moni odottaa Soinin julkistavan halunsa eduskuntavaaliehdokkaaksi, mikä voi johtaa riitoihin keskustan sisällä.

– Kyllähän me Soini otetaan, jos hän tulee, eräs keskustalähde sanoo MTV Uutisille.