Vihreiden ja perussuomalaisten lippalakit puhuttavat. Miten niitä arvioi Pöllöraati Huomenta Suomessa?

Poliittiset lippikset ovat olleet viime aikoina kovassa huudossa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta veti kesken viime vikonloppuisen puoluekokouspuheensa päähänsä lippalakin, jossa luki "Tämä nainen tässä". Sitaatti on peräisin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta.

Rydman käytti ilmaisua Ylen A-studion riitaisessa keskustelussa Virrasta.

Oman lusikkansa soppaan laittoi myös perussuomalaiset, kun puheenjohtaja Riikka Purra jakoi sosiaaliseen mediaan kuvan lippalakista, jossa lukee "Salonkikelvoton". Kuvassa Purra poseeraa kuuden muun perussuomalaisen kanssa lippalakit päässä.

Salonkikelvoton juontaa juurensa sdp:n puoluekokoukseen, jossa puolueen johdolta kysyttiin, voisiko hallitustyö olla mahdollista perussuomalaisten kanssa.

Varapuheenjohtaja Nasima Razmyar (sd.) totesi tuossa yhteydessä, ettei perussuomalaiset ole "salonkikelpoinen puolue".

Ei somevaalit, vaan lippisvaalit

Huomenta Suomen Pöllöraadissa arvioitiin poliittiset lippikset.

– Tässä on vähän ankeampi fiilis tässä perussuomalaisten salonkikelvottomassa. Vihreillä oli girlpoweria, naisvoimaa, arvioi Talouselämän päätoimittaja .