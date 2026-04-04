Yli puolet suomalaisista haluaisi SDP:n seuraavaan hallitukseen, käy ilmi Uutissuomalaisen USU-gallupista.
SDP:tä toivoo seuraavaan hallitukseen 52 prosenttia gallupiin vastanneista.
Toiseksi suosituin puolue uuteen hallitukseen olisi keskusta 39 prosentin suosiolla ja kolmanneksi suosituin kokoomus, jota hallitukseen toivoisi 34 prosenttia vastanneista.
Iro Researchin toteuttamaan gallupiin vastasi tuhat suomalaista maaliskuun loppupuoliskolla. Tuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.